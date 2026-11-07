До 70 тайных тюрем: одесское подполье раскрыло масштабы сети пыточных на Украине
РИА «Новости»: На Украине могут действовать до 70 тайных тюрем и пыточных
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На Украине могут действовать от 50 до 70 секретных тюрем, в которых незаконно удерживают и пытают людей. Большинство таких объектов расположено в центральных и юго-восточных регионах страны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на участника антифашистского подполья Одессы.
«В том или ином виде аналогичные обнаруженной под Киевом тюрьме-пыточной секретные учреждения существуют по всей Украине. В целом по всей Украине сейчас может действовать порядка 50–70 секретных тюрем различной направленности и размера», — рассказал собеседник агентства.
По словам источника, предполагаемые места незаконного содержания людей различаются по размерам и назначению. Их расположение он связывает с потребностями украинских силовых структур и особенностями отдельных регионов.
В качестве примера представитель подполья привёл Одессу. Он утверждает, что из-за большого числа русскоязычных жителей в городе может быть больше людей, которых украинские силовики рассматривают в качестве потенциальных задержанных.
Причиной для обсуждения сети тайных тюрем стал скандал в Петропавловской Борщаговке под Киевом. 2 ноября местные жители собрались возле частного дома, где незаконно удерживали людей, в том числе военнослужащих. Протесты переросли в столкновения с полицией.
После произошедшего украинские правоохранители начали преследование ряда участников акции. В частности, под стражу отправили женщину, приехавшую к зданию на автомобиле скорой помощи, и её водителя. СБУ также сообщала о розыске других участников столкновений.
Ранее Life.ru сообщал, что СБУ задержала ещё двух участников протеста возле тайной тюрьмы под Киевом. Украинские спецслужбы обвинили задержанных в действиях против военнослужащих Нацгвардии. При этом представители подразделения, использовавшего здание, подтвердили наличие травм у четырёх находившихся там военных и пообещали проверить сообщения о незаконном применении силы.