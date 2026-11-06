Сеть тайных пыточных на Украине может приносить до 7,2 миллиарда долларов в год за счёт выкупов за удерживаемых людей. С таким утверждением выступил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своём Telegram-канале. По его оценке, речь идёт более чем о тысяче подобных объектов

«Подсчитаем доходность пыточных для режима Зеленского... 7,2 миллиарда долларов в год... Всё, как у нацистов — у них тоже концлагеря все были заточены на прибыль», — написал парламентарий.

По словам Дубинского, на территории Украины действуют более тысячи мест, где незаконно удерживают гражданских лиц. В каждом из них, по его подсчётам, могут находиться примерно 30–40 человек. Среднюю сумму выкупа за освобождение одного узника депутат оценил в 15 тысяч долларов.

Исходя из этих показателей, Дубинский предположил, что ежемесячные поступления от выкупов могут достигать 600 миллионов долларов, а годовые — 7,2 миллиарда.

Поводом для нового обсуждения предполагаемых тайных тюрем стал скандал в Петропавловской Борщаговке под Киевом. 2 ноября возле частного дома собрались местные жители и родственники военнослужащих после сообщений о том, что в подвале здания удерживают и избивают людей. Участники акции пытались попасть внутрь, после чего произошли столкновения с правоохранителями.

Украинские силовики подтвердили, что здание использовалось для размещения военнослужащих Национальной гвардии, в том числе задержанных после самовольного оставления частей. При этом полиция отвергла обвинения в незаконном удержании людей. Сообщалось также о четырёх военнослужащих с травмами, которых направили на медицинское обследование. Военный омбудсмен Украины инициировала проверку обстоятельств произошедшего.

Российские власти ранее неоднократно заявляли о существовании на Украине тайных мест заключения, в том числе с 2014 года. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя события под Киевом, также утверждала, что подобных объектов в стране много.

Ранее Life.ru сообщал, что СБУ задержала ещё двух участников протестов возле здания в Петропавловской Борщаговке. Среди задержанных оказались водитель автомобиля скорой помощи и женщина, участвовавшая в столкновениях.