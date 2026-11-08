Украинские журналисты и блогеры, пытающиеся разоблачить тайные тюрьмы, рискуют сами оказаться в заключении. Об этом рассказал РИА «Новости» бывший узник СБУ, руководитель аналитического отдела движения «Другая Украина» Алексей Самойлов. По его словам, освободившиеся заключённые зачастую боятся рассказывать о пережитом из-за угрозы повторного задержания.

«Если кто-то из блогеров или журналистов украинских на эту тему начинает писать, он сам туда попадает», — утверждает Самойлов.

Как рассказал собеседник агентства, некоторые узники могли добиться освобождения, в том числе заплатив за выход из заключения. Однако после этого они предпочитали молчать, опасаясь преследования со стороны силовиков. По мнению Самойлова, повторное попадание в подобные учреждения могло оказаться для них смертельным.

Сам бывший заключённый столкнулся с подобной системой ещё в июне 2014 года, когда занимал должность проректора университета и профессора кафедры международных отношений. По его словам, сотрудники СБУ задержали его возле собственного дома и избили на глазах соседей, после чего доставили в неофициальное место содержания при здании спецслужбы.

В подвале Самойлова, как он вспоминает, приковали наручниками к трубе. По вечерам туда привозили новых задержанных, среди которых были мужчины и женщины. Собеседник агентства утверждает, что регулярно слышал крики людей, подвергавшихся избиениям.

В заключении Самойлов провёл почти полгода, с июня по декабрь 2014 года, после чего его обменяли. Он также предположил, что некоторые люди, оказавшиеся в подобных учреждениях, могли бесследно исчезнуть.

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