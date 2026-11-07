Число людей, которых могут удерживать в предполагаемых тайных тюрьмах на Украине, в периоды обострения обстановки достигает от трёх до четырёх тысяч. Такую оценку привёл представитель антифашистского подполья Одессы в беседе с РИА «Новости».

По словам собеседника агентства, количество заключённых зависит прежде всего от ситуации в стране, а не от вместимости отдельных учреждений. В относительно спокойные периоды, как утверждает подпольщик, одновременно в таких местах могут находиться около 500–700 человек.

«В состоянии покоя в моменте в сети пыточных по Украине может быть человек 500-700, но в периоды обострений оно может возрастать до 3–4 тысяч», — рассказал представитель подполья.

Он добавил, что число задержанных увеличивается, когда ВСУ требуется больше военнослужащих для штурмовых операций. Кроме того, по его словам, украинские силовики активизируют задержания на фоне роста протестных настроений, коррупционных скандалов, неудач на фронте и повышения цен.