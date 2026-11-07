Подполье: В украинских пыточных могут удерживать до четырёх тысяч человек
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Число людей, которых могут удерживать в предполагаемых тайных тюрьмах на Украине, в периоды обострения обстановки достигает от трёх до четырёх тысяч. Такую оценку привёл представитель антифашистского подполья Одессы в беседе с РИА «Новости».
По словам собеседника агентства, количество заключённых зависит прежде всего от ситуации в стране, а не от вместимости отдельных учреждений. В относительно спокойные периоды, как утверждает подпольщик, одновременно в таких местах могут находиться около 500–700 человек.
«В состоянии покоя в моменте в сети пыточных по Украине может быть человек 500-700, но в периоды обострений оно может возрастать до 3–4 тысяч», — рассказал представитель подполья.
Он добавил, что число задержанных увеличивается, когда ВСУ требуется больше военнослужащих для штурмовых операций. Кроме того, по его словам, украинские силовики активизируют задержания на фоне роста протестных настроений, коррупционных скандалов, неудач на фронте и повышения цен.
Ранее Life.ru сообщал о громком скандале с тайной пыточной под Киевом. В селе Петропавловская Борщаговка местные жители вышли на протесты после сообщений о незаконном удержании и избиении людей в здании, которое использовало подразделение Национальной гвардии Украины. Особое возмущение вызвал рассказ 14-летнего подростка, заявившего, что его избивали в том числе лопатой. Протесты переросли в столкновения с силовиками, а позднее украинское Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело о возможном превышении военными служебных полномочий. При этом преследованию подверглись и участники протестов. В Кремле обратили внимание на международный резонанс скандала. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что европейские структуры пытаются оградить руководство Украины от репутационных последствий подобных происшествий.
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