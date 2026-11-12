На Украине тайные тюрьмы для незаконного удержания и пыток людей размещают в государственных учреждениях, включая школы, детские сады и бывшие больницы. Украинская журналистка Диана Панченко считает, что использование таких помещений свидетельствует о системном характере происходящего и причастности государственных структур. Об этом она рассказала РИА «Новости».

«Все пыточные, которые нам удалось обнаружить, находятся в государственных зданиях. В школах, детских садиках, пионерлагерях, бывших больницах», — заявила Панченко.

По мнению журналистки, подобные объекты невозможно организовать исключительно силами отдельных воинских подразделений. Она убеждена, что передача государственных помещений под содержание людей указывает на более масштабную систему, в которой участвуют представители украинских властей.

«Это не какой-то один батальон сумасшедших занял здание… Это современное украинское государство выделило огромное количество помещений, чтобы пытать и продавать людей», — подчеркнула Панченко.

Ранее журналистка сообщила, что получила более тысячи писем от украинцев, рассказавших о незаконных местах содержания людей. По её словам, авторы обращений подробно описывают случаи избиений, издевательств и вымогательства денег за освобождение. Некоторые свидетельства занимают по 10–15 страниц.

Панченко также отмечает, что подобные учреждения действуют во всех регионах Украины. Только в Киеве, по её сведениям, находится около 15 таких объектов. Журналистка уже опубликовала видеоматериал с адресами предполагаемых тайных тюрем в Киеве, Одессе, Харькове, Чернигове, Запорожье, Николаеве и других городах.

Повышенное внимание к этой теме возникло после событий 2 ноября в Петропавловской Борщаговке под Киевом. Там местные жители собрались возле здания, в котором, по сообщениям очевидцев, незаконно удерживали людей, включая мобилизованных военнослужащих. Противостояние с силовиками переросло в столкновения, после которых начались задержания участников акции.

Ранее Life.ru рассказывал о практике содержания украинских военнослужащих в неофициальных тюрьмах, известных в армии как «ямы». По данным украинского издания «Страна», подобные места появились ещё в 2014 году и первоначально использовались для наказания нарушителей воинской дисциплины. После начала масштабной мобилизации практика ужесточилась, а в таких помещениях стали удерживать солдат, отказывающихся выполнять приказы или пытающихся избежать отправки на передовую. Опрошенные журналистами военнослужащие рассказывали об избиениях, содержании в сырых подвалах и клетках под открытым небом. По их словам, цель подобных наказаний заключается в подавлении сопротивления и принуждении к выполнению приказов.