Предполагаемое существование тайных тюрем на Украине вызвало обеспокоенность группы депутатов Европарламента. Политики обратились к украинским властям с требованием прекратить работу объектов, где могут незаконно удерживаться люди, освободить заключённых и расследовать возможные нарушения прав человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оказавшееся в распоряжении агентства письмо парламентариев.

Обращение направили постоянному представителю Украины при Евросоюзе Тарасу Качке. Среди его авторов — депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер. Поводом стали события 2 ноября в Петропавловской Борщаговке Киевской области, где возле здания, предположительно использовавшегося подразделением украинской Нацгвардии, прошли протесты.

«Немедленно закрыть объект в Петропавловской Борщаговке, а также другие такие объекты на Украине, где могут происходить нарушения прав человека, освободить всех нелегально содержащихся на этих объектах», — говорится в обращении.

Отдельно депутаты потребовали прекратить уголовное преследование участников ноябрьских событий. В частности, они выступили за освобождение медицинского работника Валентины Молодой и водителя скорой помощи Виктора Ена, которые приехали к зданию во время протестов.

«Мы также требуем немедленного освобождения и прекращения судебного преследования профессионального медика Валентины Молодой и водителя скорой помощи Виктора Ена», — заявили авторы письма.

Ещё одной темой обращения стало финансирование Украины со стороны Евросоюза. Парламентарии настаивают на независимой проверке обстоятельств предполагаемых нарушений и требуют гарантий, что европейские деньги не использовались для содержания подобных объектов или деятельности, противоречащей правозащитным нормам.

«Вскрывшиеся факты могут иметь серьёзные последствия относительно использования фондов ЕС», — отмечается в документе.

Авторы письма считают необходимым установить, что происходило на объекте под Киевом, и проверить сообщения о возможном незаконном содержании людей. При этом обращение группы депутатов не является официальным решением Европарламента, а сведения о предполагаемой сети тайных тюрем требуют независимого подтверждения.