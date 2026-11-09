Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя раскритиковал главу офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова* за использование русского языка при общении с протестующими под Киевом. Дипломат назвал его украиноязычность «наносной», указав на противоречие между языковой политикой украинских властей и поведением чиновника.

Об этом Небензя заявил 9 ноября на заседании Совета Безопасности ООН, комментируя события в селе Петропавловская Борщаговка. По словам российского постпреда, 2 ноября местные жители собрались возле здания, которое он назвал тайной тюрьмой, и потребовали объяснений от властей. На место прибыл Буданов*, пытавшийся успокоить собравшихся.

«При этом присутствовавшие представители правоохранительных органов и сам Буданов, судя по кадрам, забыли о своей наносной украиноязычности и пытались увещевать возмущённых жителей на русском языке», — заявил Небензя.

Российский дипломат также обвинил Киев в попытках ограничить использование русского языка. Он обратил внимание, что в напряжённой ситуации представители украинских властей сами прибегли к нему при разговоре с гражданами.

Ранее Life.ru сообщал, что Буданова* оштрафуют за использование русского языка во время протестов под Киевом. Украинский языковой омбудсмен Елена Ивановская рассказала, что глава офиса Владимира Зеленского признал нарушение, а предусмотренная законом процедура уже запущена. При этом чиновница призвала не превращать инцидент в повод для публичной травли.

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