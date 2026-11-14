В Закарпатье сотрудники ТЦК мобилизовали 50-летнего студента, но суд признал призыв незаконным и обязал отменить соответствующие приказы. Поводом для отправки мужчины в армию стали сомнения военкомов в его знаниях учебной программы, пишет украинская «Судебно-юридическая газета».

Речь идёт о местном жителе 1976 года рождения, который получал образование в Свалявском техническом профессиональном колледже Национального университета пищевых технологий. Мужчина осваивал специальность «Туризм и рекреация» на дневном отделении. Однако представители территориального центра комплектования утверждали, что он не смог ответить на вопросы об изучаемых дисциплинах и организации занятий. На этом основании они усомнились в том, что учащийся действительно посещает образовательное учреждение.

Несмотря на действующую отсрочку, мужчину направили на военную службу и зачислили в личный состав подразделения. Не согласившись с таким решением, он обратился в суд. В ходе разбирательства выяснилось, что колледж подтверждает его статус, а оснований для лишения права на освобождение от мобилизации представлено не было.

В результате Закарпатский окружной административный суд встал на сторону истца. Приказы о его отправке в армию и включении в списки военнослужащих признали противоправными и отменили. Командование части обязали исключить мужчину из личного состава.