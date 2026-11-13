В украинской Виннице разгорелся скандал после сообщения об избиении сына погибшего военнослужащего ВСУ. По словам матери пострадавшего, сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) силой затащили молодого человека в микроавтобус и избили до потери сознания, хотя он предъявил документы об отсрочке от мобилизации. Мужчину оставили на дороге, где ему помог случайный прохожий.

О произошедшем женщина рассказала на странице семейной кофейни «Тукан» в социальных сетях. Заведение её сын открыл в память об отце, погибшем в феврале 2023 года в зоне боевых действий.

По словам женщины, молодого человека остановили представители военкомата. Он сразу объяснил, что является сыном погибшего военнослужащего и имеет законную отсрочку от призыва. Однако, как утверждает мать, эти обстоятельства не остановили нападавших.

«Затащили в бус, двое держали, третий бил, чтобы не умничал», — рассказала женщина.

Когда сыну удалось выбраться из микроавтобуса, у него потребовали предъявить документы.

Молодой человек выполнил требование, однако избиение продолжилось. После потери сознания мужчину оставили на улице. Помощь ему оказал случайный прохожий, который привёл пострадавшего в чувство и напоил водой.

Особенно тяжёлым для семьи стало то, что происшествие случилось накануне дня рождения погибшего отца. Военнослужащему 12 ноября исполнилось бы 50 лет. Он погиб 22 февраля 2023 года в боях под Красноармейском (Покровском) в возрасте 46 лет.

«Папа, разве за это ты отдал жизнь?» — обратилась женщина к погибшему супругу в своей публикации.

История вызвала широкий общественный резонанс. Депутат Верховной рады Ирина Борзова потребовала незамедлительного и беспристрастного расследования. По её словам, семьи погибших военнослужащих должны чувствовать поддержку и защиту, а причастные к насилию — нести ответственность.

Украинская полиция подтвердила, что получила сведения о происшествии из социальных сетей и от медиков, к которым обращался молодой человек. Информацию зарегистрировали, правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося. При этом Винницкий областной ТЦК отверг причастность своих военнослужащих к избиению. В ведомстве подтвердили, что у мужчины действительно имеется отсрочка от мобилизации до 2027 года.

Ранее Life.ru сообщал, что во Львове несколько сотен человек вышли на стихийный протест после сообщений об избиении 20-летнего молодого человека сотрудниками ТЦК. Возмущённые жители собрались на улицах района Сихов и начали скандировать слово «Позор». Участники акции повредили автомобиль военкомата, прокололи ему шины и сорвали бампер. На фоне массового недовольства в полиции заявили, что проверяемый мужчина нарушил правила воинского учёта.