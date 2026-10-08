В Хмельницком местные попытались выломать ворота ТЦК из-за задержания студента

В украинском Хмельницком группа людей собралась у здания территориального центра комплектования (ТЦК) и попыталась выломать ворота, требуя освободить 25-летнего студента. По сообщениям из соцсетей, сотрудники военкомата в ответ пригрозили открыть огонь.

В Хмельницком люди попытались выломать ворота ТЦК из-за задержания студента. Видео © Telegram / Реальний Хмельницкий

Как утверждают собравшиеся, молодой человек учится на дневном отделении Каменец-Подольского университета. Он самостоятельно пришёл в ТЦК, чтобы обновить военно-учётные данные, однако после прохождения необходимых процедур его отказались отпускать.

Ситуация вызвала возмущение людей, которые потребовали немедленно выпустить студента. В Сети распространяются сообщения о двух видеозаписях конфликта, на одном из которых звучат угрозы применения оружия.

При этом на Украине студенты дневной формы обучения имеют право на отсрочку от мобилизации, если соблюдают установленные законом условия. В частности, учитывается последовательность получения образования.

Ранее Life.ru сообщал, что украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец напомнил сотрудникам ТЦК о запрете применять силу и незаконно удерживать граждан. По его словам, представители военкоматов не вправе отбирать у людей телефоны, угрожать им и принудительно заталкивать в автомобили. Кроме того, Life.ru рассказывал о другом резонансном инциденте в Хмельницкой области. Тогда в Сети появилось видео, на котором люди в военной форме проникли в частный дом через окно.