В Раде не удивились инертности властей по защите мостов Киева

Украинские власти могли заранее снизить последствия ударов по киевским мостам, однако даже базовые меры защиты, по словам депутата Верховной рады Дмитрия Разумкова, так и не были приняты. Парламентарий заявил, что теперь повреждение сразу нескольких переправ может создать проблемы с логистикой не только в столице, но и в других регионах страны.

Разумков отметил, что за время, прошедшее после первых атак, власти не сделали достаточно для защиты стратегических объектов. В частности, по его словам, не была обеспечена даже элементарная защита опор мостов.

«Что было сделано за это время? К сожалению, уже по традиции практически ничего. Даже элементарной защиты опор не обеспечили», — написал депутат в своём Telegram-канале. При этом он подчеркнул, что такие меры не могли бы дать стопроцентной гарантии от повреждений, но способны были бы уменьшить риски и последствия ударов.

Особую тревогу у парламентария вызывает одновременное повреждение нескольких переправ через Днепр. Через киевские мосты проходят важные транспортные маршруты, поэтому их ограничение способно осложнить перемещение людей, грузов и военной логистики.

«Да, это не давало бы стопроцентной гарантии от ударов. Но это определённо снизило бы риски и последствия», — заявил Разумков.

Накануне Минобороны России сообщило о поражении Северного автотранспортного моста через Днепр в Киеве. В ведомстве утверждают, что переправа использовалась для переброски войск и военных грузов.

Ранее военный эксперт раскрыл, зачем Армия России бьёт по мостам на Украине. Нынешние удары по переправам он считает лишь испытанием новых возможностей, а не началом полномасштабной кампании по их разрушению.