В резервуар и на мороз вместо человека: Какие роботы понадобятся российской энергетике к 2030 году

Российскому топливно-энергетическому комплексу до 2030 года потребуется около 5,5 тысячи роботов. Примерно 75% спроса придётся на мобильные устройства для диагностики, сканирования и обслуживания объектов. Такой прогноз представил Отраслевой центр компетенций по робототехнике в нефтегазовой индустрии, в который входят инженеры «Газпром нефти» и «Татнефти».

По оценке авторов отчёта, потребность в мобильных комплексах почти втрое превысит спрос на стационарных роботов-грузчиков и промышленные манипуляторы. Одна из основных задач — сократить присутствие людей в неблагоприятных производственных зонах и работу на открытом воздухе в экстремальном холоде.

Среди востребованных направлений — обследование трубопроводов, линий электропередачи и закрытых резервуаров. В этом году на Крайнем Севере начали испытывать российского колёсного робота-обходчика. Он предназначен для контроля трубопроводов при низких температурах, сильном ветре и снежных заносах.

Для очистки промышленных ёмкостей применяют специализированные гусеничные комплексы. Они позволяют заменить ручной труд и вдвое ускорить обслуживание резервуаров объёмом до 50 тысяч кубометров.

«Передавая рутину машинам, будь то очистка резервуаров или перемещение тяжёлых грузов, компании переводят сотрудников в комфортные технологические центры. Люди меньше вовлечены в физический труд и сосредотачиваются на управлении и контроле роботизированных систем», — пояснил руководитель центра Сергей Выборов.

Другие примеры автоматизации — робот-химик или роботизация складов.

«Газпром нефть» определила более 250 сценариев применения роботов на своих производственных объектах. Например, на Крайнем Севере в лаборатории работает робот-химик: он смешивает реагенты, анализирует состав нефти и самостоятельно отправляет электронные отчёты сотрудникам. А роботизация складов компании увеличила их вместимость на 40% и вдвое ускорила сборку заказов», — рассказал Илья Одноколов, ру­ково­дитель прог­рам­мы пер­спек­тив­но­го раз­ви­тия ИТ-клас­те­ра нефтяной компании.

При этом, по словам экспертов, выбор процессов для автоматизации требует предварительного технологического аудита, а внедрение должно начинаться с оценки того, где роботизация действительно даст эффект.

Ранее Life.ru рассказывал, как роботизация меняет российские заводы и требования к сотрудникам. Автоматизация отдельных операций повышает значение специалистов, которые программируют, настраивают и обслуживают оборудование. По данным Минпромторга, приведённым в материале, по итогам 2025 года парк промышленных роботов в России достиг 21 857 единиц.