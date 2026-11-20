В России есть два Парижа, Берлин, Венеция, Русская Швейцария и даже урочище Калифорния. Эти названия носят населённые пункты и географические объекты в разных регионах страны. О необычных топонимах рассказали в Росреестре, отвечая на запрос ТАСС.

Самый известный российский Париж находится в Нагайбакском районе Челябинской области. Село прославилось уменьшенной копией Эйфелевой башни, которая одновременно служит вышкой сотовой связи. Ещё один Париж расположен в Кигинском районе Башкортостана. Это небольшая деревня, входящая в состав Нижнекигинского сельсовета.

В Троицком районе Челябинской области, неподалёку от границы с Казахстаном, находится посёлок Берлин. А в Дюртюлинском районе Башкортостана — деревня Венеция. Там также расположены санаторий и детский лагерь с таким же названием.

В Кировской области есть деревня Карачи в Нолинском районе. Её название совпадает с названием крупнейшего города Пакистана, однако, как пояснили в Росреестре, имеет местные тюркские корни. Деревня была основана русскими поселенцами на рубеже XVII–XVIII веков.

Среди других необычных названий — деревня Русская Швейцария в Башкортостане и урочище Калифорния в Нижегородской области.

Всего в России насчитывается несколько десятков населённых пунктов с названиями зарубежных городов и географических объектов. По данным Росреестра, они встречаются в разных частях страны, но особенно часто — на Урале, в Сибири и некоторых республиках.