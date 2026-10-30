«В России хорошо знают это имя»: Путин напомнил президенту ДР Конго о наследии Патриса Лумумбы

В России помнят и высоко ценят Патриса Лумумбу — первого премьер-министра Демократической Республики Конго и борца за независимость африканских народов. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 30 октября на встрече с конголезским лидером Феликсом Чисекеди в Кремле.

«Мы помним и очень высоко ценим имя вашего первого премьер-министра, истинного борца за свободу и независимость африканских народов Патриса Лумумбы. В России действительно хорошо знают это имя», — подчеркнул российский лидер.

Путин затронул эту тему, обращаясь к Чисекеди как к почётному доктору Российского университета дружбы народов, носящего имя Лумумбы. Учебное заведение получило имя конголезского политика ещё в советские годы, что стало одним из символов исторических связей России с африканскими государствами.

Президент также поблагодарил своего собеседника за вклад в проведение третьего саммита Россия — Африка, завершившегося в Москве 29 октября. Глава государства отметил существующий уровень взаимодействия между Москвой и Киншасой и напомнил, что в 2025 году страны отметили 65-летие установления дипломатических отношений.

Ранее Владимир Путин провёл переговоры с президентом ДР Конго Феликсом Чисекеди. Эта встреча стала первым отдельным двусторонним контактом двух лидеров с 2019 года, когда они общались на первом саммите Россия — Африка в Сочи. Беседа состоялась в рамках серии переговоров с руководителями африканских государств после завершения основной программы московского форума.