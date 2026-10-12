В России ограничили продажу ряда моделей грузовиков Dongfeng, Foton, XCMG и JAC

В России запретили выпуск в обращение отдельных моделей китайских грузовиков и спецтехники из-за нарушений, способных угрожать безопасности участников дорожного движения. О введённых ограничениях по результатам проверок сообщила пресс-служба Росстандарта.

Под запрет попали машины четырёх марок: Dongfeng DFRZ-35, Foton 77N5BJ, XCMG XCT50G5-1S и JAC K7. Аналогичные меры распространились на специализированный транспорт типов 77ADJL на базе JAC, SE27 на шасси Kia, TD-001 на основе Shacman, N382a-A2 на платформе FAW и KFN332 с использованием Ford. Решение касается конкретных моделей, а не всей продукции перечисленных производителей.

Специалисты выявили многочисленные несоответствия обязательным требованиям безопасности. Претензии затронули тормозные системы, крепления ремней, прочность кабин и травмоопасные элементы кузова. Замечания также возникли к выбросам загрязняющих веществ, внешнему и внутреннему шуму.

Отдельные нарушения обнаружили в работе световых приборов и сигнализации. Кроме того, вопросы вызвали устройства экстренного вызова спасательных служб, а также боковая и задняя защита большегрузов. В ведомстве предупредили, что подобные недостатки повышают риск аварий и представляют опасность для людей.

Производители уже уведомили Росстандарт о прекращении реализации проблемной техники. Сейчас компании разрабатывают программы устранения выявленных дефектов, которые затем предстоит согласовать с надзорным органом. При этом ограничения на выпуск грузовиков Shacman SX3258 недавно отменили после исправления обнаруженных нарушений.

Ранее Life.ru сообщал о запрете на выпуск в обращение нескольких моделей грузовиков Dongfeng и спецтехники Zoomlion. Нарушения установили в ходе внеплановых проверок официальных представителей китайских производителей. Ведомство пришло к выводу, что выявленные недостатки способны создавать угрозу жизни и здоровью водителей, пассажиров и других участников дорожного движения.