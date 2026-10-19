В России отменили приговор водителю после смертельного наезда авто на младенца

Верховный суд России отменил приговор мужчине, которого отправили на четыре года в колонию-поселение после гибели десятимесячного ребёнка под колёсами автомобиля. Трагедия произошла из-за того, что двухлетняя девочка повернула оставленный в замке зажигания ключ. Высшая судебная инстанция не нашла в действиях осуждённого состава преступления.

История произошла в августе 2021 года на пляже у реки Воронеж. Мужчина отдыхал с друзьями и их детьми, когда хозяева Ford Focus попросили его съездить за покупками. Вернувшись, он припарковал машину на первой передаче, но оставил ключи в замке зажигания, а двери незапертыми. Автомобиль решили использовать для прослушивания музыки.

Позже в салон забрались дети. В какой-то момент двухлетняя девочка повернула ключ, двигатель запустился, и машина начала движение. Под колёсами оказался десятимесячный мальчик, который погиб от полученных травм.

В феврале 2023 года Центральный районный суд Воронежа признал временного водителя виновным в нарушении правил эксплуатации транспорта, повлёкшем смерть человека. Ему назначили четыре года колонии-поселения. Позднее апелляция увеличила срок лишения водительских прав с двух до трёх лет.

Однако заместитель генпрокурора России потребовал пересмотреть дело. При рассмотрении выяснилось, что после возвращения с поездки автомобиль продолжительное время находился под контролем владельцев. Родители знали, что дети играют в салоне, и не препятствовали этому.

Верховный суд согласился, что мужчина оставил ключи в машине и не обеспечил её полную безопасность. Тем не менее судьи не усмотрели прямой причинно-следственной связи между этими нарушениями и гибелью малыша, поскольку автомобиль привело в движение другое лицо уже после завершения поездки.

В итоге обвинительный приговор и последующие судебные решения отменили, а уголовное дело прекратили за отсутствием состава преступления. Суд также признал за мужчиной право на реабилитацию.

Ранее Life.ru рассказывал о похожем происшествии в Волгоградской области. Там двухлетний мальчик самостоятельно завёл оставленный без присмотра автомобиль и сбил собственную мать. Женщина получила травмы и попала в больницу, а ребёнок не пострадал.