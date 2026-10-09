В России почти вдвое сократилось ожидание плановой госпитализации

Среднее время ожидания плановой госпитализации в России с 2021 по 2025 год сократилось почти вдвое — с 15,5 до 8,8 дня. Такие данные содержатся в аналитическом докладе Агентства стратегических инициатив о динамике качества жизни в регионах, сообщает РИА «Новости».

За пять лет также уменьшилась разница между субъектами страны по срокам ожидания госпитализации — на 63%. Быстрее всего пациенты сейчас попадают в терапевтические отделения: в среднем примерно за пять дней. В Магаданской и Сахалинской областях ожидание занимает около одного дня.

На диагностические процедуры россияне в среднем тратят чуть больше четырёх дней ожидания. В Новосибирской, Сахалинской и Тульской областях этот показатель составляет около трёх дней. Быстрее всего пациенты получают направление на анализы — в среднем через три дня. Среди регионов с минимальными сроками АСИ называет Астраханскую область, Мордовию и Сахалинскую область.

Дольше всего приходится ждать магнитно-резонансную томографию — около 15 дней. При этом в Амурской, Кемеровской и Оренбургской областях, а также в Карелии пройти МРТ можно в среднем менее чем за два дня.

Базовые исследования, включая анализы, ЭКГ и рентген, практически по всей стране доступны в пределах трёх дней. В целом авторы доклада выявили положительную динамику по 87% показателей, которые сравнивали за период с 2021 по 2025 год.

Ранее сообщалось, что врачи первичного звена в сельской местности продолжают получать специальные социальные выплаты в размере 50 тыс. рублей в месяц. Медицинским сёстрам предусмотрены выплаты до 30 тыс. рублей, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Конкретная сумма зависит от категории сотрудника, типа медицинской организации и численности населения. Отдельно подавать заявление на получение выплаты не требуется — необходимые сведения передаёт работодатель.