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Регион
Опубликовано 5 октября, 05:25

В России появился ещё один Питер

В Архангельской области появилась деревня с названием Питер

Обложка © Shutterstock.com / FOTODOM / mika_mgla

Обложка © Shutterstock.com / FOTODOM / mika_mgla

На карте России официально появился ещё один Питер — такое имя получила небольшая деревня в Архангельской области. Савинской вернули историческое название, которое использовалось местными жителями ещё в XIX веке.

Деревня находится в Вельском районе на юге региона. Распоряжение о переименовании подписал премьер-министр Михаил Мишустин в соответствии с федеральным законом «О наименованиях географических объектов».

Инициатива исходила от самих жителей. Они попросили вернуть населённому пункту название Питер, поскольку именно так деревню называли исторически.

Подтверждение этому нашли в архивных документах. В «Списке населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1859 года» населённый пункт указан сразу под двумя названиями — «Савинская (Питеръ)».

Краеведы отмечают, что в статистических и административных документах XIX века второе название в скобках могло иметь полноценный официальный статус. Таким образом, нынешнее переименование фактически возвращает деревне её старое имя, а не создаёт его заново, передаёт РИА «Новости».

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Юния Ларсон
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