В России появился ещё один Питер

На карте России официально появился ещё один Питер — такое имя получила небольшая деревня в Архангельской области. Савинской вернули историческое название, которое использовалось местными жителями ещё в XIX веке.

Деревня находится в Вельском районе на юге региона. Распоряжение о переименовании подписал премьер-министр Михаил Мишустин в соответствии с федеральным законом «О наименованиях географических объектов».

Инициатива исходила от самих жителей. Они попросили вернуть населённому пункту название Питер, поскольку именно так деревню называли исторически.

Подтверждение этому нашли в архивных документах. В «Списке населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1859 года» населённый пункт указан сразу под двумя названиями — «Савинская (Питеръ)».

Краеведы отмечают, что в статистических и административных документах XIX века второе название в скобках могло иметь полноценный официальный статус. Таким образом, нынешнее переименование фактически возвращает деревне её старое имя, а не создаёт его заново, передаёт РИА «Новости».

Ранее Life.ru рассказывал, почему и как жители Санкт-Петербурга вернули старое название города. Из материала вы узнаете, почему победило именно это название, какие могли появиться вместо него и куда после переименования делось далеко не всё ленинградское.