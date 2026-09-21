В России появился первый тест на устойчивость к антибиотику

Роспотребнадзор зарегистрировал новый диагностический тест на основе технологии CRISPR/Cas. Разработка помогает выявлять ген mecА, который отвечает за устойчивость бактерий к антибиотику метициллину.

«Учёные ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработали набор реагентов для выявления ДНК mecА (ген устойчивости к метициллину) методом ПЦР с детекцией CRISPR/Cas AmpliSens mecА CRISPR», — сообщили в ведомстве.

Тест предназначен для анализа спинномозговой жидкости у пациентов с подозрением на инфекции, которые вызывают метициллин-резистентные бактерии. Роспотребнадзор отметил, что своевременное определение устойчивости к антибиотикам важно для выбора лечения.

В ведомстве также заявили, что разработка стала первым зарегистрированным в мире медицинским изделием для диагностики in vitro, которое использует CRISPR/Cas для определения антибиотикорезистентности. Среди преимуществ платформы специалисты выделили высокую чувствительность, которая позволяет выявлять инфекционные процессы на ранних стадиях.

Ранее в России выявили генетическую линию возбудителя туберкулёза EurA1.1, устойчивую сразу к нескольким антибиотикам. Образцы этой разновидности микобактерии обнаружили, в частности, в Псковской и Новгородской областях, а также в Карелии.