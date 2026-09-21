Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 сентября, 02:43

В России появился первый тест на устойчивость к антибиотику

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / THICHA SATAPITANON

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / THICHA SATAPITANON

Роспотребнадзор зарегистрировал новый диагностический тест на основе технологии CRISPR/Cas. Разработка помогает выявлять ген mecА, который отвечает за устойчивость бактерий к антибиотику метициллину.

«Учёные ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработали набор реагентов для выявления ДНК mecА (ген устойчивости к метициллину) методом ПЦР с детекцией CRISPR/Cas AmpliSens mecА CRISPR», — сообщили в ведомстве.

Тест предназначен для анализа спинномозговой жидкости у пациентов с подозрением на инфекции, которые вызывают метициллин-резистентные бактерии. Роспотребнадзор отметил, что своевременное определение устойчивости к антибиотикам важно для выбора лечения.

В ведомстве также заявили, что разработка стала первым зарегистрированным в мире медицинским изделием для диагностики in vitro, которое использует CRISPR/Cas для определения антибиотикорезистентности. Среди преимуществ платформы специалисты выделили высокую чувствительность, которая позволяет выявлять инфекционные процессы на ранних стадиях.

Россиянам объяснили, почему антибиотики нельзя принимать «на всякий случай»
Россиянам объяснили, почему антибиотики нельзя принимать «на всякий случай»

Ранее в России выявили генетическую линию возбудителя туберкулёза EurA1.1, устойчивую сразу к нескольким антибиотикам. Образцы этой разновидности микобактерии обнаружили, в частности, в Псковской и Новгородской областях, а также в Карелии.

Больше новостей о медицине, здоровье и долголетии — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Роспотребнадзор
  • Медицина
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar