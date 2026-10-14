В России представили виртуальный тренажёр для подготовки нового поколения нефтяников

Научиться управлять нефтеперерабатывающим заводом, не рискуя реальным оборудованием, — такую возможность в будущем может дать новый компьютерный тренажёр. Проект необычной обучающей системы представили в Москве на Российской энергетической неделе. Разработка стала победителем международного ИТ-чемпионата нефтяной отрасли, в котором участвовали 900 специалистов из России и стран СНГ.

Современный нефтеперерабатывающий завод всё больше напоминает гигантский компьютер. За производственными процессами следят многочисленные датчики, а сложные системы автоматизации помогают контролировать работу оборудования. Поэтому оператору сегодня недостаточно просто знать устройство установок — необходимо уверенно ориентироваться в цифровых системах и быстро принимать решения.

Именно для подготовки таких специалистов и предложили новый тренажёр. Его основой станет цифровая модель промышленной установки, способная воспроизводить реальные технологические процессы. В виртуальной среде будущие нефтяники смогут осваивать управление оборудованием и отрабатывать различные сценарии, не подвергая риску действующее производство.

Подобные системы уже используются для обучения персонала на нефтеперерабатывающих предприятиях. Однако развитие цифровых технологий открывает возможности для создания более сложных и реалистичных учебных сценариев.

Победителей чемпионата наградил вице-премьер России Александр Новак. Авторы разработки также получили грант от компании «Газпром нефть» для дальнейшего развития своего проекта.

При этом значение соревнования не ограничивается вручением наград. Наиболее перспективные идеи участников могут пройти экспертизу в инженерных центрах энергетических компаний и впоследствии найти применение на производстве. У разработчиков также появится возможность превратить свои решения в самостоятельные технологические стартапы.

Интерес к подобным соревнованиям растёт. Если в 2025 году в международном ИТ-чемпионате участвовали 600 специалистов, то в нынешнем сезоне их число достигло 900.

Ранее Life.ru рассказывал о победителях прошлогоднего ИТ-чемпионата нефтяной отрасли. Тогда участники разрабатывали решения с применением искусственного интеллекта для промышленной автоматизации и повышения надёжности оборудования.