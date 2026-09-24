В России просят завести уголовку на бывшего премьера Михаила Касьянова*
Прокуратура потребовала возбудить дело против экс-премьера Касьянова*
Обложка © ТАСС / Pavel Golovkin
Прокуратура Москвы потребовала возбудить уголовное дело против бывшего премьер-министра России Михаила Касьянова* об уклонении от обязанностей иностранного агента. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании по части 2 статьи 330.1 УК РФ. Указанная статья предусматривает ответственность за уклонение от исполнения обязанностей, установленных законодательством об иностранных агентах.
Касьянов* возглавлял правительство России с мая 2000-го по февраль 2004 года. В ноябре 2023 года Минюст включил его в реестр иностранных агентов. Позднее, в ноябре 2025-го, Росфинмониторинг внёс экс-премьера в перечень террористов и экстремистов.
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* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов и Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.