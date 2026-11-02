Российские государственные заказчики с 2027 года столкнутся с новыми ограничениями на приобретение иностранной мебели и свинцовых аккумуляторов. Правительство расширило соответствующий перечень на пять товарных позиций. Решение закреплено в постановлении кабмина.

Изменения затронут офисную мебель, изделия для торговых предприятий и кухонные гарнитуры. Под ограничения также попадут деревянные предметы обстановки для спален, столовых и гостиных, а кроме того, другие виды деревянной мебели, не отнесённые к отдельным категориям.

Ещё одна позиция касается свинцовых аккумуляторов. При этом батареи, предназначенные для запуска поршневых двигателей, под действие новых требований не подпадают.

В Минпромторге пояснили, что иностранную продукцию из перечня разрешат закупать лишь в том случае, если на торгах не окажется предложений с российскими аналогами.

Новые правила начнут применять не одновременно. Для свинцовых аккумуляторов ограничения заработают уже 1 января 2027 года, тогда как для мебельной продукции их введут спустя полгода — с 1 июля.

По словам представителей министерства, такой график даст заказчикам возможность заранее учесть изменившиеся условия и скорректировать планы закупок.

«Решение направлено на поддержку отечественных производителей и расширение возможностей для поставок российской продукции в рамках государственных закупок», — подчеркнули в Минпромторге.

Ранее Life.ru сообщал о подписании закона, упрощающего государственные закупки для регионов. Документ разрешает при определённых условиях заменять приобретаемые товары аналогичными или более качественными, а также менять страну происхождения продукции с учётом действующих ограничений.