В России снимут полнометражный фильм по «Слову о полку Игореве»

Древнерусский эпос «Слово о полку Игореве» превратят в полнометражный художественный фильм. За экранизацию произведения XII века взялись «Газпром-Медиа Холдинг», компания «Медиаслово» и сценарист Сергей Минаев. Премьера запланирована на осень 2028 года.

В центре сюжета окажется поход князя Игоря Святославича против половцев. Создатели намерены показать не только военное противостояние, но и личные судьбы героев, столкнувшихся с предательством, любовью и необходимостью объединиться перед общей угрозой.

Особое внимание уделят отношениям между русскими князьями. Их амбиции и междоусобицы станут важной частью повествования, показывающей, как разобщённость влияет на судьбу целой страны.

Генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров назвал «Слово о полку Игореве» частью российского культурного кода. По его словам, мужество, самоотверженность и стремление к свободе делают древнее произведение актуальным и сегодня.

«Наша объединённая команда сделает всё, чтобы произведение XII века зазвучало молодо, современно и захватывающе», — заявил Жаров.

Для Сергея Минаева новый проект станет продолжением работы с историческими сюжетами. Ранее при участии холдинга выходили его документальные циклы «История России», «Девяностые», «Нулевые», «Цвет истории» и «Уроки войны».

Оригинальное произведение посвящено неудачному походу князя Игоря против половцев в 1185 году. Военная экспедиция завершилась поражением русского войска и пленением князя, а сам литературный памятник стал одним из важнейших произведений Древней Руси.

Ранее Life.ru рассказывал о необычном прочтении «Слова о полку Игореве» Сергеем Безруковым и Игорем Бутманом. В июне 2026 года артисты представили музыкально-поэтический спектакль на закрытии Московского джазового фестиваля. Древнерусский текст прозвучал в сопровождении джазового оркестра, а музыкальной основой постановки стала сюита Александра Бородина «Русь».