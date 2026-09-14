В России вдвое нарастили мощности по переработке обеднённого урана
Росатом удвоил мощности РФ по переработке обеднённого урана
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В Зеленогорске Красноярского края ввели в опытно-промышленную эксплуатацию вторую в России установку по переработке обеднённого гексафторида урана. Новый участок на Электрохимическом заводе позволит удвоить российские мощности по его переработке — до 20 тысяч тонн в год.
Производительность новой установки W2-ЭХЗ составляет 10 тысяч тонн ОГФУ ежегодно. Первая линия такой же мощности также работает на Электрохимическом заводе в Зеленогорске.
Гендиректор Росатома Алексей Лихачёв назвал запуск нового производства знаменательным событием для предприятия и всей атомной отрасли России.
По его словам, технология позволяет переводить обеднённый гексафторид урана в химически более безопасную форму для последующего хранения и использования. При переработке ОГФУ получают закись-окись обеднённого урана и фтористый водород, которые могут использоваться в промышленности.
Первая промышленная установка по обесфториванию ОГФУ работает в Зеленогорске с 2009 года. Создание второй линии позволит одновременно увеличить объёмы переработки накопленного материала и сократить дальнейшее накопление ОГФУ.
Ранее Life.ru рассказывал, почему в Росатоме не относят обеднённый уран к радиоактивным отходам и как его используют в атомной промышленности.
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