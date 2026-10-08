В России впервые показали гибридную связь через низкоорбитальные спутники

В основе решения — интеграция спутниковой системы БЮРО 1440 с мобильной сетью МегаФона. Впервые в России спутник обеспечил передачу данных между удалённой площадкой и ядром сети оператора через низкоорбитальную группировку, а отечественная базовая станция — радиодоступ для абонентских устройств. Такая схема позволяет развивать мобильное покрытие высокоскоростной связью, кратно увеличивать объём данных в любой локации.