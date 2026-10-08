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Опубликовано 8 октября, 19:37

В России впервые показали гибридную связь через низкоорбитальные спутники

Мобильный оператор и аэрокосмическая компания провели тест гибридной связи через российскую низкоорбитальную группировку.

Обложка © пресс-служба ПАО «МегаФон»

Обложка © пресс-служба ПАО «МегаФон»

Новую технологию показали на форуме «Цифровые решения» в Москве, запустив прямой эфир из Красноярского края.

В основе решения — интеграция спутниковой системы БЮРО 1440 с мобильной сетью МегаФона. Впервые в России спутник обеспечил передачу данных между удалённой площадкой и ядром сети оператора через низкоорбитальную группировку, а отечественная базовая станция — радиодоступ для абонентских устройств. Такая схема позволяет развивать мобильное покрытие высокоскоростной связью, кратно увеличивать объём данных в любой локации.

Генеральный директор оператора Хачатур Помбухчан отметил, что гибридная связь — приоритетное направление для освоения территорий, где наземная инфраструктура сети отсутствует.

Генеральный директор ИКС Холдинга Алексей Шелобков подчеркнул, что наземно-космическая инфраструктура открывает новые возможности развития высокоскоростной связи.

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Екатерина Субботина
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