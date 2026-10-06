В России зарегистрировали препарат от миодистрофии Дюшенна

Минздрав России зарегистрировал препарат «Глевентра» для лечения миодистрофии Дюшенна — генетического заболевания, которое приводит к прогрессирующему разрушению мышц. Сведения о лекарстве внесены в государственный реестр лекарственных средств.

Действующее вещество препарата — гивиностат. Его выпускают в форме суспензии для приёма внутрь с концентрацией 8,86 мг/мл. Регистрационное удостоверение действует до 31 августа 2027 года.

Согласно инструкции, «Глевентра» предназначена для пациентов от шести лет, которые сохраняют способность ходить и одновременно получают лечение кортикостероидами. Препарат отпускается по рецепту.

Срок годности невскрытого препарата составляет два года. После первого вскрытия флакон можно хранить не более 60 суток при температуре не выше 25 градусов, в вертикальном положении. Замораживать суспензию нельзя.

Миодистрофия Дюшенна связана с изменениями в гене белка дистрофина, который помогает защищать мышечные волокна от повреждений. Заболевание наследуется по Х-сцепленному рецессивному типу и преимущественно поражает мальчиков. Первые признаки обычно появляются в детстве: ребёнку трудно бегать, подниматься по лестнице и вставать с пола, он часто падает. Постепенно слабость нарастает, заболевание может затрагивать сердечную мышцу и мышцы, обеспечивающие дыхание.

Миодистрофия Дюшенна с 2027 года будет включена в программу неонатального скрининга. Расширение скрининга стало возможным благодаря поддержке фонда «Круг добра» и Министерства здравоохранения. Врачи смогут выявлять заболевание у детей с раннего возраста.