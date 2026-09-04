В РСТ объяснили, почему остановка рейсов Air Tanzania между Москвой и Танзанией вызвала вопросы

Air Tanzania с 4 сентября временно перестала выполнять рейсы между Дар-эс-Саламом и Москвой, которые запустила всего два месяца назад. В Российском союзе туриндустрии (РСТ) решение национального перевозчика Танзании назвали неоднозначным, обратив внимание как на экономику маршрута, так и на выбранное авиакомпанией объяснение.

Под приостановку попали рейсы TC422 и TC423. Air Tanzania сослалась на результаты оценки рисков операционной среды на маршруте. Даты возобновления полётов пока нет: перевозчик обещал вернуться к ним, когда результаты новой оценки позволят это сделать. Пассажирам доступны полный возврат денег либо перебронирование на другую дату или маршрут без доплаты.

Соруководитель комитета РСТ по выездному туризму и гендиректор «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов считает, что проблемы маршрута можно было предположить заранее. По его словам, экономкласс практически отсутствовал в свободной продаже, поэтому схема работы больше напоминала чартерную.

«Мы подозревали, что ситуация может так развиваться. Экономкласс практически не был доступен для продажи — это была фактически чартерная модель, а не регулярные рейсы. Авиакомпаниям нужно учитывать, что пассажирам требуется время, чтобы сформировать доверие к новому перевозчику: для стабильной загрузки нужны время и системная работа с рынком, а не только туристический бизнес», — пояснил Арутюнов.

Член правления РСТ и гендиректор Space Travel Артур Мурадян обратил внимание на то, что другие международные перевозчики продолжают выполнять программы в Россию. На этом фоне, считает он, остановка трёх рейсов в неделю именно по соображениям безопасности вызывает вопросы.

Ранее Life.ru рассказывал о первом прямом рейсе Air Tanzania из Дар-эс-Салама в Москву. На борту находились туристы, участники официальной делегации и представители туристического бизнеса. Для танзанийского национального перевозчика это первые регулярные полёты в Россию.