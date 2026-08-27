Попутчик «слился» перед вылетом? Названы способы превратить отпуск в легендарное соло-путешествие

Отказ попутчика в последний момент вовсе не означает, что отпуск придётся отменять. Главное — отказаться от сценария, рассчитанного на двоих, и заново собрать поездку под собственные желания, рассказала турагент Дарья Абакумова в беседе с РИАМО.

Специалист советует убрать из программы занятия, выбранные ради второго человека, и вернуть то, от чего прежде пришлось отказаться. При этом срочно искать новую компанию не стоит: первый день можно посвятить сну, неспешному завтраку или прогулке без маршрута, чтобы переключиться на собственные желания.

Если общения всё же не хватает, помогут групповые экскурсии, мастер-классы, гастротуры, дайвинг или другие совместные активности. Знакомиться можно и через туристические чаты, но встречаться с новыми людьми безопаснее в общественных местах и не раскрывать им адрес гостиницы.

Музеи, спа, шопинг и гастрономические прогулки, напротив, часто удобнее проходить одному: не приходится согласовывать темп и расписание. При нескольких свободных днях эксперт предлагает съездить в соседний город или взять однодневную экскурсию.

Не стоит и забивать освободившиеся часы мероприятиями. Можно позволить себе проснуться без будильника, изменить планы посреди дня или остаться у бассейна. Если же одиночный формат совсем не подходит, его легко разбавить организованным туром или переездом из уединённого отеля ближе к центру.

Ранее Life.ru отмечал, что в 2026 году россияне стали реже отправляться в Европу в одиночку: доля соло-поездок снизилась на 7%, тогда как интерес к семейным и групповым путешествиям вырос. При этом популярность Румынии как туристического направления возросла на 250%.