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26 июня, 07:49

Россияне переключились с «большой тройки» на Венгрию, а про Ирландию вообще забыли

Опрос: Интерес россиян к Испании упал на 44%, к Италии и Франции — на 24–26%

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sina Ettmer Photography

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sina Ettmer Photography

Привычные для российских туристов Италия, Франция и Испания стремительно теряют популярность. Их место занимают более доступные альтернативы, пишет «Газета.ru», ссылаясь на результаты исследования.

Италия (19,2% броней) и Франция (16,2%) остались лидерами, но спрос на них упал на 26% и 24% соответственно. Испания просела сильнее всех — на 44%, опустившись на третье место с долей 10,7%. Зато Венгрия и Греция нарастили интерес в 2,2 и 2,8 раза. Абсолютный рекорд по динамике у Румынии — плюс 250%. В топе также Финляндия, Монако и Дания.

Антилидерами стали Ирландия (ноль броней), Хорватия и Люксембург (минус 50%).

Путешественники стали реже ездить в Европу в одиночку — доля соло-поездок снизилась на 7%. Зато вырос спрос на семейные и групповые туры: поездки втроём выросли на 37,5%, а заказы на компании от пяти человек и более удвоились.

Европа в 2026-м — короче, но дороже. Средняя продолжительность уменьшилась с 5,4 до 4,8 дня, а чек за ночь вырос на 5,7%, до 22 200 рублей. Туристы переключились на премиум-сегмент: спрос на пятизвёздочные отели подскочил на 42%, на четырёхзвёздочные — на 3,5%. Бюджетные гостиницы, напротив, теряют позиции.

Россияне всё чаще выбирают сити-туры вместо пляжного отдыха
Россияне всё чаще выбирают сити-туры вместо пляжного отдыха

А ранее Life.ru писал, что россияне стали чаще выбирать гастрономические и буддийские туры вместо пляжей. По словам специалиста, такой формат особенно востребован у тех, кто путешествует один или в компании без детей.

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

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Дарья Нарыкова
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