В Румынии подняли по тревоге два испанских истребителя F-18 после обнаружения неизвестной воздушной цели в районе острова Змеиный. Позднее военные зафиксировали ещё один объект и задействовали два вертолёта NH-90. Об этом сообщает румынское агентство AGERPRES со ссылкой на Министерство национальной обороны страны.

Первая цель появилась примерно в 30 километрах к востоку от острова, в воздушном пространстве Украины. Для наблюдения за обстановкой с 57-й авиабазы имени Михаила Когэлничану вылетели два испанских F-18, находившихся на боевом дежурстве.

Одновременно румынское военное командование распорядилось предупредить жителей восточной части уезда Тулча. В 14:02 по местному времени населению направили экстренное уведомление через систему RO-Alert.

Вскоре первый объект исчез с экранов радаров к востоку от города Сулина. Затем военные обнаружили вторую воздушную цель приблизительно в 55 километрах западнее Змеиного. На этот раз для мониторинга ситуации с той же авиабазы поднялись два испанских вертолёта NH-90.

К 15:26 местного времени воздушную тревогу отменили. По информации румынских экстренных служб, обращений на номер 112 в связи с инцидентом не поступало.

Испанские военные размещены в Румынии в рамках миссии НАТО по патрулированию и защите воздушного пространства союзников.

Ранее Life.ru сообщал о другой воздушной тревоге в Румынии — на границе с Молдавией. 31 октября румынские военные задействовали четыре истребителя F-16 и вертолёт после появления подозрительных объектов. Один из них, по данным Минобороны страны, незаконно пересёк воздушную границу. Предупреждения об опасности получили жители шести уездов.