Франция направила самолёт-разведчик в район Чёрного моря по просьбе Румынии

Франция перебросила самолёт морской разведки Atlantique 2 на авиабазу имени Михаила Когэлничану на юго-востоке Румынии для наблюдения за обстановкой в Чёрном море. Решение принято по запросу Бухареста на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в регионе. Об этом сообщили в Министерстве обороны Румынии.

Разведывательный самолёт французских ВМС базируется на 57-й авиабазе и выполняет задачи в западной части Чёрного моря с 18 октября по 6 ноября. Основная цель миссии заключается в обнаружении потенциальных угроз судоходству и защите критически важной инфраструктуры в исключительной экономической зоне Румынии.

Полёты организованы при участии командования военно-морского компонента «Вице-адмирал Иоан Джорджеску» и Морского координационного центра спасения. В румынском военном ведомстве подчеркнули, что использование французского разведчика также направлено на укрепление взаимодействия между союзниками по НАТО и повышение готовности к реагированию на угрозы в акватории.

Помимо разведывательных задач, миссия предусматривает совместную подготовку французских и румынских военных. Моряки Румынии смогут участвовать в полётах Atlantique 2, обмениваться информацией с экипажем и отрабатывать взаимодействие с национальными военными кораблями. Дополнительно Бухарест усиливает патрулирование собственными судами, вертолётами IAR-330 Puma Naval и беспилотными системами.

Ранее Румыния запросила у союзников по НАТО дополнительные средства противовоздушной обороны после атаки на сухогруз у побережья Констанцы. В результате происшествия один моряк погиб, ещё трое пропали без вести. Президент страны Никушор Дан сообщил, что партнёры откликнулись на просьбу Бухареста о помощи в защите прибрежной территории и морских маршрутов. Принадлежность беспилотника, предположительно атаковавшего судно, на тот момент установлена не была.