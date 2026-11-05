Beget восстанавливает работу после кибератаки: сколько сайтов уже запущено и что работает 5 ноября Оглавление Beget сейчас: статус восстановления на 5 ноября Что случилось с Beget Работает ли Beget 5 ноября Сколько сайтов Beget уже восстановлено Что с выделенными серверами Beget Dedicated без администрирования Beget Dedicated под администрированием Beget Что с доменами и DNS Beget Работает ли панель управления Beget Что с резервными копиями Beget Бинарные бэкапы VPS Файловые бэкапы VPS Что с VPS Beget Что с VPS, S3 и Kubernetes Когда Beget полностью заработает Что делать клиентам Beget сейчас Будет ли Beget компенсировать простой Что произошло с «Честным знаком» Как Beget повлиял на BelkaCar Насколько масштабный сбой произошёл у Beget Хронология сбоя Beget FAQ Beget работает 5 ноября? Статус восстановления сайтов после кибератаки Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SOLDATOOFF

Beget восстанавливает сервисы после кибератаки: запущено 35% серверов виртуального хостинга и 15% управляемых dedicated-серверов. Что уже работает, что с VPS, бэкапами и панелью управления.

В Рунете массово не открываются сайты из-за крупного сбоя у хостинг-провайдера Beget. Фото © detector404.ru

Beget продолжает восстанавливать инфраструктуру после масштабной кибератаки, произошедшей в ночь с 1 на 2 ноября. По последнему официальному обновлению провайдера, к 5 ноября запущено 35% серверов виртуального хостинга. Сайты возвращаются в работу постепенно, поскольку каждый сервер специалисты проверяют вручную перед запуском.

Все выделенные серверы, которые клиенты администрируют самостоятельно, уже работают. Среди dedicated-серверов под администрированием Beget восстановлено 15%. Домены и DNS доступны, а запуск основной панели управления всё ещё продолжается.

При этом последствия атаки остаются серьёзными: Beget ранее подтвердил потерю данных облачных сервисов VPS, S3 и Kubernetes и бинарных резервных копий VPS. Файловые бэкапы VPS сохранились, а для виртуального хостинга компания оценивает потенциально восстанавливаемую долю сайтов почти в 100%.

Точного срока полного восстановления всех сервисов Beget пока не называет.

Beget сейчас: статус восстановления на 5 ноября

Инфографика © Life.ru

Что случилось с Beget

Первые массовые проблемы появились ранним утром 2 ноября. Пользователи начали сообщать, что не открываются сайты, пропал доступ к серверам и панели управления.

Позднее Beget признал, что проблема имеет комплексный характер и затрагивает разные уровни инфраструктуры. Инженеры компании начали вручную восстанавливать конфигурацию непосредственно в дата-центрах.

Вечером 2 ноября компания назвала причиной происшествия массированную кибератаку. Beget также официально уведомил клиентов о возникновении обстоятельств, которые, по позиции компании, обладают признаками форс-мажора.

Работает ли Beget 5 ноября

Частично.

Beget уже не находится в состоянии полного инфраструктурного сбоя: часть сайтов снова открывается, работают домены, DNS и выделенные серверы без администрирования провайдера.

Но полностью работа сервиса пока не восстановлена.

Наиболее показательный показатель — виртуальный хостинг: запущено 35% серверов. Остальные возвращают в работу постепенно.

Каждый сервер специалисты проверяют отдельно: подключаются вручную, проверяют состояние системы, очищают её от вредоносных механизмов, проверяют целостность данных и только после этого запускают сайты.

Поэтому два сайта на Beget сейчас могут находиться в совершенно разном состоянии: один уже доступен, другой — ещё нет.

Сколько сайтов Beget уже восстановлено

Beget пока публикует процент восстановленных серверов, а не точное число сайтов.

На 5 ноября запущено 35% серверов виртуального хостинга.

При этом компания ранее сообщала, что по предварительной оценке восстановлению подлежат почти 100% сайтов, размещённых на обычном виртуальном хостинге.

Это не означает, что все они уже работают. Речь идёт о прогнозе возможности восстановления данных.

Корректная формулировка: 35% серверов виртуального хостинга уже запущено; почти 100% сайтов на виртуальном хостинге Beget рассчитывает восстановить.

Что с выделенными серверами Beget

Здесь есть две разные категории.

Dedicated без администрирования Beget

Все серверы запущены и доступны. Это инфраструктура, которую владельцы администрируют самостоятельно.

Dedicated под администрированием Beget

На момент последнего обновления запущено 15% серверов. Проверка и восстановление остальных продолжаются.

Что с доменами и DNS Beget

Доменные имена работают.

Для доменов, которые находятся под управлением Beget и используют DNS-серверы провайдера, доступно изменение DNS-записей через отдельный сервис управления доменами.

Это особенно важно для владельцев сайтов, которые решили временно перенести проект на другую инфраструктуру: при доступном DNS домен можно перенаправить на другой IP-адрес.

Работает ли панель управления Beget

Полностью — пока нет.

Beget сообщает, что работа по запуску панели управления продолжается.

Сейчас приоритет компании: запуск серверов; возвращение сайтов в работу; восстановление инфраструктуры резервных копий; после этого — полный запуск панели.

Поэтому отсутствие доступа к обычной панели Beget 5 ноября ещё не означает, что сам сайт или сервер обязательно не работает.

Что с резервными копиями Beget

Компания продолжает восстанавливать инфраструктуру резервного копирования.

Beget обещает отдельно опубликовать порядок получения доступных копий.

Важно разделять два понятия.

Бинарные бэкапы VPS

Они, по официальным данным Beget, утрачены.

Файловые бэкапы VPS

Они сохранились. Поэтому полное автоматическое восстановление виртуальной машины из прежнего бинарного образа может быть невозможно, но возможность вернуть отдельные файлы остаётся.

Что с VPS Beget

Здесь ситуация сложнее.

Beget сообщил, что данные в облачной инфраструктуре VPS были утрачены. Одновременно компания потеряла бинарные резервные копии виртуальных серверов.

Однако сохранились файловые бэкапы VPS.

Это означает, что возможность восстановить отдельные файлы и данные остаётся, но автоматически вернуть виртуальную машину в прежнее состояние из полного бинарного образа может быть невозможно.

Точный результат для конкретного VPS будет зависеть от того, какие резервные данные сохранились.

Что с VPS, S3 и Kubernetes

Beget ранее официально подтвердил потерю данных в облачной инфраструктуре: VPS; S3; Kubernetes.

Поэтому рост процента восстановленного виртуального хостинга не означает, что облачные данные неожиданно восстановились. Это разные продукты и разные последствия атаки.

Когда Beget полностью заработает

Точной даты компания пока не объявила.

Это сейчас самый важный ответ для поискового интента.

Не использовать формулировки «Beget скоро полностью заработает» или «всё восстановят сегодня». Подтверждения этому нет.

Правильный ответ: Beget постепенно возвращает инфраструктуру в строй. На 5 ноября работает 35% серверов виртуального хостинга и 15% dedicated-серверов под администрированием компании. Точный срок полного восстановления пока не объявлен.

Что делать клиентам Beget сейчас

1. Не считать старую конфигурацию гарантированно восстановимой

Особенно если проект находился на VPS, S3 или Kubernetes.

2. Найти независимые резервные копии

Проверить локальные backup, внешние облачные хранилища, копии баз данных, репозитории и архивы на рабочих компьютерах.

3. Зафиксировать конфигурацию проекта

Сохранить доступную информацию о доменах, IP, DNS, SSL, базах данных, окружении, cron-задачах и интеграциях.

4. Не удалять сохранившиеся копии

Даже если они кажутся устаревшими.

5. После возвращения доступа сменить учётные данные

В первую очередь root-пароли, SSH-ключи, API-ключи, пароли баз данных, токены CI/CD и доступы к внешним сервисам.

6. Следить за статусом конкретной услуги

Состояние виртуального хостинга, VPS, dedicated, DNS и других продуктов различается, поэтому общий статус «Beget работает / не работает» уже недостаточно точен.

Будет ли Beget компенсировать простой

Во время текущего инцидента Beget сообщил пользователям, что списания приостановлены.

По вопросу компенсации компания предлагала после восстановления доступа к панели управления направить обращение через тикет-систему. Нельзя заранее гарантировать размер или сам факт компенсации для конкретного клиента.

В SLA отдельных облачных услуг Beget предусмотрены правила компенсации за недоступность, но существуют исключения, включая DoS- и DDoS-атаки. Применимость зависит от услуги и договора клиента.

Что произошло с «Честным знаком»

Во время сбоя возникали проблемы с информационным сайтом системы «Честный знак». При этом оператор системы ЦРПТ сообщал, что сама система маркировки и личные кабинеты участников товарооборота продолжали работать штатно.

Поэтому корректнее писать: сбой Beget затронул информационный ресурс «Честного знака», но подтверждения остановки самой системы маркировки нет.

Как Beget повлиял на BelkaCar

Сбой затронул и каршеринг BelkaCar. Компания сообщала о проблемах с завершением аренды автомобилей. Пользователям рекомендовали фиксировать реальное время завершения поездки, а после восстановления сервиса BelkaCar обещала пересчитать стоимость зависших аренд.

Позже техническая команда начала разворачивать сервис на альтернативной инфраструктуре.

Насколько масштабный сбой произошёл у Beget

Beget — один из крупнейших хостинг-провайдеров России. По данным отраслевых СМИ, на его инфраструктуре размещались сотни тысяч работающих сайтов, а услугами компании пользуются более 200 тыс. клиентов.

Именно поэтому проблема с инфраструктурой одного провайдера привела к одновременной недоступности большого количества внешне не связанных друг с другом сайтов и сервисов.

Хронология сбоя Beget

Ночь на 2 ноября: Начинаются первые массовые жалобы.

Около 04:00–05:00 мск 2 ноября: Beget сообщает о крупном инциденте.

Утро 2 ноября: Компания заявляет, что проблема затрагивает разные уровни инфраструктуры и инженеры работают непосредственно в дата-центрах.

15:43 2 ноября: Beget сообщает о массированной кибератаке и форс-мажорных обстоятельствах.

Вечер 2 ноября: Восстановлена часть выделенных серверов, продолжается работа над DNS, почтой и резервными копиями.

3 ноября: Восстановительные работы продолжаются. Пользователи всё ещё сообщают о проблемах с панелью управления, VPS, DNS, почтой и отдельными сайтами. Точный срок полного восстановления не объявлен.

FAQ

Beget работает сейчас?

Частично. На 5 ноября запущено 35% серверов виртуального хостинга. Все dedicated-серверы без администрирования Beget работают, среди серверов под управлением компании восстановлено 15%.

Сколько Beget уже восстановил?

35% серверов виртуального хостинга и 15% dedicated-серверов под администрированием компании.

Работают ли сайты на Beget?

Часть сайтов уже работает. Остальные возвращаются постепенно по мере проверки и запуска серверов.

Работает ли DNS Beget?

Да. Домены и DNS работают, управление DNS-записями доступно через отдельный сервис.

Работает ли панель Beget?

Основная панель управления пока восстанавливается.

Когда Beget восстановят полностью?

Точного срока пока нет.

Что с VPS после атаки?

Beget ранее подтвердил потерю облачных данных VPS и бинарных резервных копий. Файловые резервные копии VPS сохранились.

Правда ли восстановят почти все сайты?

Beget оценивает потенциальную восстановимость сайтов обычного виртуального хостинга почти в 100%. Это не означает, что все они уже запущены.

Работает ли почта Beget?

Компания отдельно сообщала о восстановительных работах в почтовой системе. Полное восстановление почты для всех клиентов на момент подготовки материала не подтверждено.

Будет ли компенсация за простой?

Beget сообщил о приостановке списаний во время инцидента. Запросы на компенсацию компания предлагает направлять после восстановления панели управления. Итог зависит от условий конкретного договора.

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