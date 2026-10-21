Интернет на паузе: В Германии отключили сайты больниц и ведомств из-за угрозы взлома

В Германии массово отключают сайты больниц, университетов и государственных учреждений из-за угрозы хакерских атак. Причиной стали две критические уязвимости в языке программирования PHP, который используется для работы миллионов интернет-ресурсов по всему миру. Об этом сообщает телеканал NTV.

Среди организаций, временно оставшихся без сайтов, оказались берлинская клиника «Шарите», ряд немецких университетов, федеральное Министерство строительства и власти земли Баден-Вюртемберг. Доступ к своим интернет-ресурсам также ограничили администрация Майнца и другие муниципальные учреждения.

В Федеральном ведомстве по безопасности информационной техники Германии (BSI) оценили угрозу как чрезвычайно высокую, присвоив ей третий, оранжевый уровень опасности. Специалисты предупредили, что обнаруженные уязвимости могут позволить злоумышленникам удалённо запускать вредоносный код на серверах, получать контроль над сайтами и похищать данные.

Немецким организациям рекомендовали незамедлительно установить обновления безопасности. Если сделать это быстро невозможно, специалисты советуют временно отключать уязвимые серверы от интернета, чтобы предотвратить возможный взлом.

В клинике «Шарите» подчеркнули, что отключение сайта носит профилактический характер и не связано с уже совершённой кибератакой. Работа медицинского учреждения продолжается в обычном режиме, однако пациенты временно лишились возможности записываться на приём через интернет. Необходимые обновления планируют установить к 22 октября.

Разработчики PHP уже выпустили исправления для обнаруженных уязвимостей. После их установки и проверки безопасности учреждения смогут постепенно восстановить доступ к своим онлайн-сервисам. При этом проблема затрагивает не только Германию: под угрозой находятся сайты по всему миру, использующие уязвимые версии PHP.

Ранее с такой же проблемой столкнулись в Нидерландах. В частности, перестал работать сайт нижней палаты парламента страны. Также недоступны платформа NotuBiz, через которую местные власти публикуют официальные сообщения, и цифровые ресурсы ряда университетов и научных учреждений.