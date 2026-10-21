В Нидерландах массово отключили сайты из-за угрозы хакерских атак

В Нидерландах массово отключили сайты государственных учреждений, образовательных организаций и компаний из-за угрозы хакерских атак. Причиной стали критические уязвимости в языке программирования PHP, позволяющие злоумышленникам потенциально получить удалённый доступ к серверам. Об этом сообщает портал NU.nl.

В частности, перестал работать сайт нижней палаты парламента страны. Также недоступны платформа NotuBiz, через которую местные власти публикуют официальные сообщения, и цифровые ресурсы ряда университетов и научных учреждений.

Отключения затронули сайт полицейского профсоюза ACP, транспортной компании EBS и нескольких футбольных клубов. Организации временно ограничили доступ к своим ресурсам, чтобы не допустить возможного взлома.

Особое внимание уделяется сервису NotuBiz, которым пользуются муниципалитеты, провинции и управления водного хозяйства. Его работу приостановили в качестве меры предосторожности. При этом, по данным NU.nl, признаков фактического нарушения безопасности обнаружено не было.

Для устранения угрозы разработчики готовят обновление безопасности PHP. Его выпуск запланирован на 16:00 по местному времени, или 17:00 мск.

Масштаб потенциальной проблемы связан с широким распространением PHP в интернете. По оценке, приведённой NU.nl, этот язык и созданные с его использованием приложения применяются примерно на 70% сайтов по всему миру. В частности, на PHP работает популярная система управления контентом WordPress.