Роутеры под лупой: Операторам велели проверить MikroTik из-за угрозы взлома

Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), подведомственный Роскомнадзору, поручил российским операторам связи проверить всё оборудование латвийской MikroTik, установленное в их сетях. Причиной стали обнаруженные уязвимости в операционной системе RouterOS, сообщает РБК со ссылкой на письмо центра.

По данным издания, операторам предписано проверить оборудование и принять меры для устранения потенциальных уязвимостей. Подлинность письма РБК подтвердили два источника на телеком-рынке.

В ГРЧЦ предупредили, что эксплуатация найденных слабых мест может создать угрозы для критической информационной инфраструктуры. Речь, в частности, идёт о сетях и информационных системах органов власти, энергетических, финансовых и транспортных компаний, а также других социально значимых ресурсов.

Сам производитель ранее подтвердил наличие проблем безопасности в RouterOS и выпустил исправления. В MikroTik рекомендовали пользователям обновить программное обеспечение, хотя для большинства домашних устройств со стандартными настройками компания не считает риск непосредственным. Специалисты CERT Polska при этом сообщили, что уже наблюдали атаки на доступные из Интернета устройства RouterOS и подтвердили эксплуатацию ряда уязвимостей.

По информации РБК, в России используется около 100 тысяч устройств MikroTik. Поручение ГРЧЦ не означает запрета оборудования или требования отказаться от него — речь идёт о проверке устройств и устранении обнаруженных уязвимостей.