7 мая, 16:00

РКН в апреле отразил более 1,2 тысячи DDoS-атак на госорганы и операторов связи

Роскомнадзор в апреле отразил более 1,2 тысячи DDoS-атак на системы госуправления и операторов связи. Об этом сообщили в ведомстве.

Максимальная мощность одной из атак достигла 1,03 терабита в секунду при скорости 88,55 миллиона пакетов в секунду. Самая продолжительная атака длилась 5 дней, 4 часа и 54 минуты.

Ранее директор по информационной безопасности Анатолий Тутынин заявил, что хакеры всё чаще используют поддельные точки доступа и вирусы для кражи данных через публичный Wi-Fi в кафе и аэропортах. Одним из популярных приёмов остаётся сниффинг — перехват интернет-трафика жертвы. В числе главных опасностей — подмена веб-страниц, распространение вирусов и угон сессий в соцсетях и мобильных банках. Наибольшему риску подвергаются гаджеты без актуальных обновлений.

Александра Мышляева
