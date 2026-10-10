В русском языке насчитали 49 слов, состоящих из одной буквы

В русском языке насчитывается 49 слов, которые состоят всего из одной буквы. Среди них есть существительные, предлоги, частицы, союзы, междометия и местоимение, рассказал заведующий кафедрой общего и русского языкознания Института Пушкина Павел Катышев. Об этом пишет РИА «Новости».

«В русском языке существует около 33 существительных, состоящих из одной буквы; пять однобуквенных предлогов; четыре однобуквенных междометия; четыре однобуквенные частицы; два однобуквенных союза и одно однобуквенное местоимение», — сказал Катышев.

К существительным из одной буквы филолог отнёс названия самих букв русского алфавита. Такие слова используют, например, когда необходимо объяснить написание: указать, какая именно буква стоит в корне или в конце слова.

К однобуквенным предлогам относятся «в», «к», «с» и «у». Среди частиц встречаются разговорные сокращённые формы: «б» вместо «бы» и «ж» вместо «же».

Одной буквой может выражаться и междометие «э». Кроме того, «а» и «и» в зависимости от контекста выступают как союз, междометие или частица. Единственным однобуквенным местоимением остаётся «я».

Ранее сообщалось, что правительственная комиссия по русскому языку одобрила фразеологический словарь и завершила формирование перечня нормативных справочников русского литературного языка. Он стал двенадцатым из запланированных словарей, которые фиксируют нормы русского языка при его использовании в качестве государственного. Новый справочник посвящён устойчивым выражениям и правилам их употребления. Ранее в нормативную базу уже вошли словари по орфографии, произношению, значениям слов и другим языковым нормам.