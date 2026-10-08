Собрали дюжину: В России одобрили последний нормативный словарь

Правительственная комиссия по русскому языку одобрила включение фразеологического словаря в перечень нормативных словарей русского литературного языка. Он стал двенадцатым и последним из запланированных справочников, фиксирующих языковые нормы при использовании русского языка в качестве государственного. Об этом сообщила советник президента РФ Елена Ямпольская.

Решение приняли на прошлой неделе. По словам Ямпольской, создание единой нормативной базы русского литературного языка на этом завершено.

«Таким образом, работа по созданию нормативной базы современного русского литературного языка завершена», — подчеркнула советник президента.

Фразеологический словарь посвящён устойчивым выражениям и их правильному употреблению. Он должен дополнить уже подготовленные справочники по орфографии, произношению, значениям слов и другим языковым нормам.