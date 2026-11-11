В Рязани 41-летняя женщина скончалась во время липосакции, которую проводила 28-летняя местная жительница без высшего медицинского образования и необходимой лицензии. Процедура проходила в арендованном помещении торгового центра. Подозреваемую задержали, сообщает РЕН ТВ.

С июля девушка принимала клиентов в кабинете на Московском шоссе. Там она оказывала услуги пластической хирургии, не имея права заниматься такой медицинской деятельностью.

Трагедия произошла 10 ноября. На липосакцию к предполагаемому специалисту пришла 41-летняя жительница Рязани. Во время процедуры состояние пациентки ухудшилось, и она скончалась на месте.

После случившегося правоохранители задержали женщину, проводившую операцию. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших смерть человека. На месте происшествия проведён осмотр. Сотрудники СК допросили подозреваемую и свидетелей, а также назначили необходимые экспертизы для установления обстоятельств гибели пациентки.