В Рязани женщина умерла во время липосакции у хирурга без образования
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В Рязани 41-летняя женщина скончалась во время липосакции, которую проводила 28-летняя местная жительница без высшего медицинского образования и необходимой лицензии. Процедура проходила в арендованном помещении торгового центра. Подозреваемую задержали, сообщает РЕН ТВ.
С июля девушка принимала клиентов в кабинете на Московском шоссе. Там она оказывала услуги пластической хирургии, не имея права заниматься такой медицинской деятельностью.
Трагедия произошла 10 ноября. На липосакцию к предполагаемому специалисту пришла 41-летняя жительница Рязани. Во время процедуры состояние пациентки ухудшилось, и она скончалась на месте.
После случившегося правоохранители задержали женщину, проводившую операцию. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших смерть человека. На месте происшествия проведён осмотр. Сотрудники СК допросили подозреваемую и свидетелей, а также назначили необходимые экспертизы для установления обстоятельств гибели пациентки.
Ранее Life.ru сообщал, что прокуратура обжаловала приговор косметологу, осуждённой за смерть блогерши Юлии Бурцевой. В сентябре 2026 года суд назначил Шоире Назуллоевой три года колонии-поселения за незаконную медицинскую деятельность, повлёкшую гибель пациентки. Следствие установило, что женщина проводила косметологические процедуры без высшего медицинского образования и лицензии. После смерти блогерши суд также запретил ей оказывать косметологические услуги в течение двух лет.