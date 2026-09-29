Три года за смертельную процедуру: Приговор по делу Бурцевой решили обжаловать

Прокуратура обжаловала приговор врачу Шоире Назуллоевой, получившей три года колонии-поселения по делу о смерти блогера Юлии Бурцевой после косметологической процедуры. Апелляционное представление поступило 28 сентября, следует из судебных материалов.

Басманный суд Москвы вынес решение 11 сентября. Назуллоеву признали виновной в незаконной медицинской деятельности, повлёкшей смерть человека по неосторожности. Помимо лишения свободы, ей на два года запретили оказывать косметологические услуги.

Следствие установило, что у проводившей процедуру 27-летней Назуллоевой не было высшего медицинского образования, необходимых профессиональных навыков и лицензии. Кабинет для работы она арендовала в частной клинике.

«Двадцать восьмого сентября поступило апелляционное представление», — говорится в материалах дела.

Трагедия произошла 4 января в частной клинике в Токмаковом переулке. После медицинских и косметологических манипуляций состояние 38-летней Бурцевой резко ухудшилось. Женщину доставили в больницу, однако спасти её не удалось. Ранее Life.ru сообщал, что Басманный суд приговорил Назуллоеву к трём годам колонии-поселения.