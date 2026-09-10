В Сахалинской области рабочий погиб при укладке труб на месторождении

Рабочий погиб после травм, полученных при укладке труб на Киринском месторождении в Сахалинской области. Следственный комитет начал проверку обстоятельств произошедшего.

Несчастный случай произошёл на одном из участков трубопровода в Ногликском районе. 42-летний мужчина получил тяжёлые повреждения во время выполнения работ и позднее скончался в больнице. Следователи осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Сейчас устанавливаются обстоятельства случившегося.

Проверка проводится по статье 143 УК РФ, предусматривающей ответственность за нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть человека.

Ранее в Хабаровском крае Следком возбудил уголовное дело после обрушения горной породы на руднике в районе имени Полины Осипенко, где погиб один рабочий и ещё двое получили травмы. Дело расследуется по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть человека.