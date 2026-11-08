В Самаре два человека погибли при столкновении автомобилей Infiniti и ВИС-2349. По предварительным данным, водитель иномарки выехал на встречную полосу и врезался в отечественную машину. Об этом сообщила прокуратура Самарской области.

Смертельная авария произошла 8 ноября около 12:50 по местному времени на Заводском шоссе возле дома № 23А в Советском районе города. За рулём Infiniti находился мужчина, который при неустановленных обстоятельствах оказался на полосе встречного движения.

В результате ДТП погибли водитель и пассажир отечественного автомобиля.

На месте происшествия устанавливают обстоятельства смертельного столкновения. Окончательные причины выезда иномарки на встречную полосу предстоит выяснить специалистам.

Ранее Life.ru сообщал, что спасатели обнаружили тела всех пятерых погибших в затонувшем в Чувашии автомобиле «Нива». В результате трагедии погибли пять человек, тела которых извлекли из затонувшей машины.