В Самаре по делу о сокрытии 470 млн рублей арестовали имущество на миллиард

В Самаре учредителя дорожно-строительной компании заподозрили в сокрытии почти 470 миллионов рублей от налоговой службы при задолженности предприятия свыше миллиарда. По версии следствия, предприниматель изменял реквизиты в государственных контрактах, чтобы деньги поступали в обход счетов, заблокированных для взыскания долгов. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

В Самаре завели дело о сокрытии 470 млн рублей от взыскания налоговой. Видео © Telegram/Следком

Предполагаемая схема действовала с декабря 2025 года по март 2026-го. Следователи считают, что бизнесмен достоверно знал о просроченной налоговой задолженности компании и мерах, которые Федеральная налоговая служба уже предпринимала для возврата средств.

Вместо погашения долга фигурант, по данным СК, заключал с контрагентами дополнительные соглашения к действующим госконтрактам. В документах менялись платёжные реквизиты, благодаря чему не менее 470 миллионов рублей поступили в обход расчётных счетов, на которые были выставлены инкассовые поручения налоговиков.

В отношении учредителя возбудили уголовное дело по части 2 статьи 199.2 УК РФ — сокрытие денежных средств организации, за счёт которых должно производиться взыскание налоговой задолженности, в особо крупном размере.

Для обеспечения возможного возмещения ущерба следователи наложили арест на имущество подозреваемого и других лиц общей стоимостью около миллиарда рублей.

Во время обыска по месту жительства фигуранта силовики изъяли налоговую и учредительную документацию компании. Назначены судебные экспертизы, устанавливаются обстоятельства движения денежных средств.

Ранее Life.ru рассказывал о раскрытии преступной группы, помогавшей компаниям уклоняться от уплаты налогов. По данным МВД, в схеме участвовали 17 фигурантов, которые оформляли поддельные документы для налоговой отчётности. Услугами группировки воспользовались сотни организаций, а за свою работу подозреваемые получали комиссию в размере 2–3% от сумм фиктивных операций.