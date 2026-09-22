В Самаре после атаки БПЛА повреждены несколько домов и автомобиль

Несколько домов, кровля здания и автомобиль получили повреждения после атаки беспилотников на Самару утром 22 сентября. Расчёты противовоздушной обороны отразили налёт, сообщил глава города Иван Носков.

По предварительным данным, в жилых домах выбило стёкла, у одного здания повреждена кровля. Также пострадал автомобиль. На местах падения обломков работают профильные службы и следственные органы. Носков сообщил, что жителям окажут необходимую помощь. Информация о пострадавших отсутствует.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что над регионом в ночь на 22 сентября сбили десятки беспилотников. После атаки повреждения получили гражданские объекты, включая частные дома. По его словам, ночью жители слышали работу систем противовоздушной обороны. Беспилотники также уничтожали мобильные огневые группы. Целью атаки стали промышленные предприятия региона.