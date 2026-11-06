В Саратовской области 19 человек заразились описторхозом после употребления вяленой рыбы. Семеро пострадавших продолжают лечение в больнице, их состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Опасную продукцию уже убрали с прилавков, сообщили в Роспотребнадзоре.

Случаи заболевания выявили в городе Пугачёве. Как установили специалисты, все пострадавшие покупали рыбную закуску в магазинах сети «Пивзавод». Лабораторная проверка показала, что в вяленом язе присутствовали возбудители описторхоза.

После получения результатов из продажи изъяли 35 килограммов продукции. Реализацию остального рыбного ассортимента сети также временно приостановили.

Описторхоз вызывают паразитические черви-сосальщики. Заражение возможно при употреблении рыбы, которая не прошла достаточную обработку. Паразиты могут поражать печень, желчный пузырь и поджелудочную железу.

Ранее Life.ru сообщал о массовом заражении жителей Пугачёва паразитами после употребления вяленой рыбы. По результатам лабораторной проверки в продукции из магазинов «Пивзавод» обнаружили возбудителей описторхоза. Первые сведения о заболевших появились ещё 2 ноября, когда стало известно о госпитализации семи человек. Позднее количество пострадавших выросло до 19, а к проверке подключились следственные органы и прокуратура.