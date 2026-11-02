В Сербии задержали бизнесмена Давора Мацуру, владельца Alta Banka, после закрытия которого в том числе российские эмигранты потеряли доступ к своим счетам. Задержанию предшествовали масштабные полицейские обыски, продолжавшиеся более 30 часов. Об этом сообщает сербский портал Nova.rs.

Силовики проводили обыски в помещениях кредитной организации с 31 октября. Мацуру задержали 2 ноября. Причины задержания официально не раскрываются, о предъявлении бизнесмену обвинений пока не сообщалось.

Всего за два дня до этого, 31 октября, Национальный банк Сербии отозвал лицензию у Alta Banka. Регулятор объяснил решение значительным ухудшением финансового состояния организации и риском дальнейшего сокращения её ликвидности. Ранее предпринятые меры по стабилизации положения результатов не дали.

Банк пользовался популярностью среди россиян, переехавших в Сербию. Там они открывали личные и предпринимательские счета, получали банковские карты и хранили сбережения. После прекращения работы кредитной организации переводы, расчёты по картам и выдача наличных оказались приостановлены.

Возвратом денег клиентам займётся сербское Агентство по страхованию вкладов в рамках процедуры банкротства. Гарантированное возмещение составляет до 50 тысяч евро на одного вкладчика. Средства сверх установленного лимита могут быть заявлены как требования к банку, однако их возврат будет зависеть от результатов процедуры банкротства.

Тем временем прокуратура Сербии по борьбе с организованной преступностью начала проверку деятельности Alta Banka. Следователей интересуют в том числе возможный вывод средств за рубеж и обстоятельства, предшествовавшие отзыву лицензии. При этом официальной информации о том, связано ли задержание Мацуры непосредственно с этим расследованием, пока нет.