Швейцарский банк Swissquote начал закрывать счета российских клиентов

Швейцарский онлайн-банк Swissquote и его финтех-компания Yuh начали закрывать счета некоторых клиентов из России. Речь идёт о россиянах, которые живут в Швейцарии, сообщил портал Inside Paradeplatz со ссылкой на источники.

«Генеральный директор Swissquote Марк Бюрки подтверждает факт закрытия счетов», — говорится в публикации.

Бюрки пояснил, что банк в отдельных случаях прекращает обслуживание клиентов. Меры касаются людей из санкционных списков, а также тех, чьи финансы или бизнес тесно связаны с Россией.

Ограничения могли затронуть около 600 банковских счетов, утверждает источник портала. Среди клиентов оказались налоговые резиденты Швейцарии с постоянным видом на жительство категории C. Банк также прекратил обслуживание некоторых людей с двойным гражданством, включая владельцев швейцарских паспортов.

Источники связали закрытие счетов с ужесточением требований швейцарского регулятора FINMA. Представители службы поддержки Swissquote во время телефонного разговора подтвердили внутренний характер решения. По их словам, банк учитывал наличие у клиентов российского гражданства.

Портал отмечает, что наличие швейцарского ВНЖ или второго гражданства не гарантировало продолжение обслуживания. При этом руководство банка заявило об индивидуальном рассмотрении каждого случая.

Ранее крупнейший банк Португалии Caixa Geral de Depositos уведомил часть российских клиентов о закрытии счетов с 14 августа 2026 года. Первые письма начали поступать 9 июня, а банк потребовал вернуть чековые книжки, карты и другие средства доступа. Клиентам разрешили получить остаток денег наличными в отделении. Уведомления получили не только россияне без действующего ВНЖ или с устаревшими данными, но и некоторые обладатели вида на жительство, работавшие в португальских и других европейских компаниях.