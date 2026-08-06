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5 августа, 22:23

Швейцария продолжает кампанию по демонизации России, заявил посол

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mikadun

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mikadun

Посол России в Берне Сергей Гармонин заявил о проведении в Швейцарии кампании по демонизации России. Об этом он рассказал в интервью газете «Известия».

По словам дипломата, официальный Берн продолжает придерживаться прокиевской внешнеполитической позиции, развивает сотрудничество с НАТО и Евросоюзом, а также поддерживает санкционные меры, введённые Брюсселем.

Гармонин также отметил, что швейцарские спецслужбы и некоторые представители политических кругов, по его мнению, регулярно «пытаются демонизировать Россию, преподнести её в качестве основополагающей угрозы безопасности страны».

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Ранее Правительство Швейцарии выступило против законодательного закрепления статуса нейтральной страны. Официальный представитель МИД России Мария Захарова увидела в этом продолжение исторической политики «гибкости», выгодной Берну.

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Артём Гапоненко
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