Посол России в Берне Сергей Гармонин заявил о проведении в Швейцарии кампании по демонизации России. Об этом он рассказал в интервью газете «Известия».

По словам дипломата, официальный Берн продолжает придерживаться прокиевской внешнеполитической позиции, развивает сотрудничество с НАТО и Евросоюзом, а также поддерживает санкционные меры, введённые Брюсселем.

Гармонин также отметил, что швейцарские спецслужбы и некоторые представители политических кругов, по его мнению, регулярно «пытаются демонизировать Россию, преподнести её в качестве основополагающей угрозы безопасности страны».