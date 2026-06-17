Швейцария ввела санкции против 16 физлиц и 7 организаций из России

Власти Швейцарии дополнили санкционный перечень, связанный с Россией, включив в него 16 физических лиц и 7 организаций. Об этом сообщает пресс-служба Федерального совета страны.

«15 июня 2026 года Департамент экономики, образования и науки (WBF) внёс изменения в приложение 8 к постановлению. В приложение были добавлены 16 физических лиц и 7 организаций. Эти меры вступают в силу 16 июня 2026 года в 23:00», — говорится в заявлении.

А ранее Великобритания объявила о расширении санкционного режима в отношении России. Согласно сообщению Форин-офиса, актуальный пакет ограничений включает 43 позиции. В «чёрный список» попали 32 юридических лица, 11 физических лиц, а также 27 морских судов. Аналогичное решение приняли власти Канады, добавив в списки семь граждан и тридцать четыре компании. Под ограничения также попали такие финансовые учреждения, как Московская биржа, Санкт-Петербургская биржа, СПБ Биржа, Национальная товарная и Восточная биржи, а также АО «Росатом энергетические проекты».