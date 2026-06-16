Британия ввела санкции против 43 компаний и физлиц из РФ

Великобритания объявила о расширении санкционного режима в отношении России. Согласно сообщению Форин-офиса, актуальный пакет ограничений включает 43 позиции. В «чёрный список» попали 32 юридических лица, 11 физических лиц, а также 27 морских судов.

Лондон утверждает, что все указанные объекты связаны с российской экономикой. В частности, санкции коснулись трёх танкеров, задействованных в перевозке сжиженного природного газа (СПГ).

Кроме того, ограничения были распространены на девять человек. Британские власти заявляют, что эти лица являются сотрудниками Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ.

Кроме того, Лондон намерен усилить давление на ряд иностранных поставщиков финансовых услуг, сотрудничающих с Москвой. В британском правительстве считают, что дополнительные ограничения должны затруднить доступ России к зарубежным технологиям, логистике и финансовым инструментам.